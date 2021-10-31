من بطلة كاراتيه لأول لاعبة هوكي جليد.. بسملة: «نفسي أقابل الرئيس»

لم تنزوي بعيدًا عن عالم الأسوياء بل قررت أن تؤكد أنها ذات قدرات خاصة وليست احتياجات كما يطلق البعض عليهم، قررت اللاعبة بسملة عبد الهادي أن يكون لها بصمة في عالم الرياضة، تحديدًا في رياضة الكاراتيه والسباحة، مرورًا بمشاركتها أول تجربة لها على الجليد في رياضة "الهوكي".

بسملة عبد الهادي استطاعت حصد عدد كبير من البطولات والجوائز في رياضة السباحة والكاراتيه ورفعت اسم مصر عاليًا، تروي لـ"الدستور": "حبيت لعبة الكاراتيه والسباحة عشان لاقيت نفسي فيها، وحسيت إني بحقق حلم وهدف ناس كثيرون ليسوا بقادرين على تحقيقه رغم إنهم أسوياء".

بسملة ابنة حي 6 أكتوبر، شاركت في أول دروس التزلج على الجليد ولعب هوكي الجليد للمرة الأولى، لتصبح أول لاعبة من قِصار القامة تشارك في هذه الرياضة في مصر، تحت شعار "هوكي الجليد رياضة يمكن للجميع الاستمتاع بها"، تكمل: "حسيت إني بحقق حلم جديد وفعلًا كنت مبسوطة، وإن شاء الله أحاول على قد ما أقدر أرفع اسم مصر عاليًا في هذه الرياضة".

بسملة

شاركت بسملة في الحدث كأول تجربة لها للتزلج علي الجليد، وساعدها العديد من لاعبي هوكي الجليد الأجانب المشاركين في إظهار مهاراتها، تتابع: "الكل كان بيساعدنا ويعلمنا ويدربنا، بيحاولوا يفيدونا فعلًا، واكتشفت إني بعرف أمارس هذه الرياضة، مستنية بس أكمل تدريب وأول بطولة فيها وتكون أساسية في مصر هشارك على طول".

بسملة

هدف بسملة هو تحقيق الكثير من الأحلام الذي لطالما كانت تحلم بها، ولا تحاول ممارستها خوفًا من نظرات المجتمع لها، تضيف: "بعد ما دخلت لعالم الرياضة عامة، وخاصًة الألعاب التي أمارسها حياتى كلها اتغيرت للأحسن، وحالتى النفسية أصبحت جيدة جدًا، وبقيت أدخل وأطلع براحتى دون الشعور بالحرج أو الخوف والكسوف الموجود في الأول".

تمنت صاحبة الـ18 عاما أن تحقق حلمها بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تختم حديثها: "اتمنى الرئيس أن يمنحن فرصة مقابلته ومساعدته لنا في انتشار هذه الرياضة ومشاركة قصِار القامة بها".