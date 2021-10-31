الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن أسماء لجنة الدورة الجديدة

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية

يواصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في تلقي طلبات المشاركة لدورة 2022 بعد أن قررت إدارته تمديد فتح الباب لصناع السينما من حول العالم، حيث تلقى المهرجان، حتى الآن، قرابة 600 فيلم من أكثر من 60 دولة.

وتتشكل لجان مشاهدة المهرجان من الناقد دانيال تانيليان والناقد محمد كسبر والسينمائية بلاجية عادل، لاختيار أفلام المسابقة الدولية، وكل من الناقدة نرمين جودة، المخرجة إصرار الشريف، الناقد محمد أحمد، والمخرجة ولاء شعبان لاختيار مسابقتي أفلام الطلبة والأفلام العربية.

وتأتي التعديلات الخاصة باختيار لجنة المشاهدة بعد توجه المهرجان إلى الدولية وإضافة بعض التغييرات على مسابقاته، والتي تتكون من المسابقة الدولية، وتنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك المسابقة العربية، وتنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية.

مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين)

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، منطلقًا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

وأعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (ASFF ) عن فتح باب التقدم للمشاركة في دورته الثامنة المقرر إقامتها في الفترة من 26 يناير وحتى 2 فبراير 2022.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الأفلام في الفترة من اليوم 1 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر المهرجان التوجه إلى الدولية وإضافة بعض التعديلات على مسابقاته الكتالي:

1- المسابقة الدولية، وتنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك

2- المسابقة العربية، وتنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية.

3- مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين).

ويمكن لصناع الأفلام التقدم من خلال صفحة المهرجان على موقع Film Freeway لأول مرة خلال دورات المهرجان عبر الرابط:

نقطة الدولى صفحة يعلن المهر المخرج عادل 2022 الدورة مقر المقرر رئيس

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وائل لطفي

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