الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتائج دورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية

الاتحاد الرياضي للجامعات
الاتحاد الرياضي للجامعات

انتهت منافسات الدورة الإلكترونية الأولى التي نظمها اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية والتي استمرت لمدة أسبوع، وشارك فيها طلاب وطالبات من مصر والسودان والمغرب والجزائر والصومال وموريتانيا بنظام الأون لاين. 

وجاءت النتائج النهائية كالتالي:

مسابقة الثقافة الرياضية:

الطلبة:
- المركز الأول: عبدالرحمن سعيد - من مصر.
- المركز الثاني: شهام حسين - من ليبيا.
- المركز الثالث: النور محمد - من السودان.

الطالبات: 
- المركز الأول: منار محمد من مصر.
- المركز الثاني: إيمان عيد سلامة من مصر.
- المركز الثالث: مريم وليد حسن من مصر.

مسابقة المجموعة الرياضية النشيطة:
- المركز الأول: مريم رفاعي من مصر.
- المركز الثاني: يثرب يحيي من السودان.
- المركز الثالث: عبد الرحمن خالد من مصر.

مسابقة الجملة الرياضية:

الطلبة:
- المركز الأول: الحسين حامد من موريتانيا.
- المركز الثاني: أحمد جمال من مصر.
- المركز الثالث: مؤمن علام من مصر.

الطالبات: 
- المركز الأول: روان علي من مصر.
- المركز الثاني: مريم سعد من مصر.
- المركز الثالث: شيماء القاسم من مصر.

مسابقة البرنامج الرياضي التخصصي:

الطلبة:
- المركز الأول: مؤمن علام من مصر.
- المركز الثاني: عبدالرحمن خالد من مصر.
- المركز الثالث: أحمد فيض من مصر.

الطالبات: 
- المركز الأول: بريهان مسعد من مصر.
- المركز الثاني: روان علي من مصر.
- المركز الثالث: مريم رفاعي من مصر.

وفاز بجوائز الإبداع الرياضي في المشاركة الإلكترونية كل من محمود الرحماني وبريهان مسعد وروان علي وشيماء أبوالقاسم، كم حصل مؤمن علام على جائزة الإخراج الفني المبتكر في مسابقة المشاركة الإلكترونية.

موريتانيا المركز الأول برنامج إلكتروني الجامعى الرياض اون لاين الألعاب الإلكترونية المجموعة الجامعية المركز الثالث الإتحادين رئيس الاتحاد دورة الألعاب

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