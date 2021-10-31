الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير التموين: الدراسة الخاصة بسعر رغيف الخبز أمام الرئيس السيسى

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد زيادة فى سعر رغيف الخبز، لافتا إلى أن الدراسة المتعلقة بهذا الأمر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسألة التوقيتات ترجع لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن الدولة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية رغم تعرض العالم لموجة تضخمية عالمية.

وأضاف المصيلحي خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع لكن لا بد أن تكون بسعر عادل وبالتكلفة الحقيقية، وهذا الأمر لعدم ظهور سوق سوداء للسلع الأساسية، وكذلك حتى لا يتأثر الاستثمار في صناعات تلك السلع وعدم التلاعب والتأثير على العملية الإنتاجية في السوق المصري.

وأوضح المصيلحي أن الحكومة ستنظر في البعد الاجتماعي لكن في ذات الوقت لا بد أن لا يؤثر ذلك على العملية الإنتاجية وغير ذلك من الأمور.

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