الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة»: دورة تدريبية للعاملين بقصر محمد على بالمنيل

دورة تدريبية للعاملين
دورة تدريبية للعاملين

نظمت وزارة السياحة والآثار، دورة تدريبية لأفراد الأمن المدني والعاملين بشباك تذاكر قصر محمد علي بالمنيل.

ويأتي وذلك استكمالا لخطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والأثري على مستوى الجمهورية، ضمن برنامج سفراء السياحة.

وقالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، إن هذه الدورة امتدت ليومين حيث تم تعريف المتدربين على كيفية تطبيق الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكيفية التواصل مع الزائرين والتعامل معهم بطريقة صحيحة، إضافة إلى إدارة الأزمات والمشكلات.

وأضافت أنه في ختام هذه الدورة التدريبية تم تسليم المتدربين شهادات معتمدة من مؤسسة School of London المعتمدة دولياً.

جدير بالذكر أن برنامج سفراء السياحة يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، ويهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بقطاع السياحة والآثار وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

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