«الحرية المصرى» يطلق حملة للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى (صور)

نظّمت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري، ندوة بعنوان "اطمني على نفسك" لدعم مرضي سرطان الثدي وأسرهم؛ للتوعية بالفحص الذاتي والاكتشاف المبكر لسرطان؛ بالتنسيق مع مؤسسة كيان مصر للتنمية والتدريب وتضمن اطلاق مبادرة للتوعية بضرورة الكشف المبكر تحت عنوان" كوني الأقوي_ كوني سحر"، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب و الدكتورة جيهان البيومي أمينة المرأة المركزية وعضو مجلس النواب، بالتعاون د. سحر شعبان، مديرة مؤسسة كيان مصر للتنمية والتدريب والدكتور أمجد غزال رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

أكدت الدكتورة جيهان البيومي، ضرورة التوعية بمخاطر سرطان الثدي، وضرورة الكشف المبكر وذلك ضمن حملات التوعية التي أطلقتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، الوقاية من المرض وعلاجه، مشيدة بالمبادرات الصحية التي تطلقها الدولة من أجل الحفاظ على صحة المرأة.

أشارت البيومي إلى أن الأمانة ستقوم بالتنسيق مع أمناء المحافظات من أجل التوعية وسرعة الكشف الطبي، وذلك من خلال مبادرة الحزب.

واستعرض أحمد مجدي ربيع، استشاري ومدرس علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام، بعرض مسببات ومظاهر وأعراض المرض وكيفية اكتشافه والوقاية منه وطرق العناية بالكشف المبكر، وقام بالرد على استفسارات الحضور.

وأكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بحزب الحرية المصري خلال فعاليات الندوة اعتزام الحزب إطلاق حملة للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي وتبني الحزب علاج بعض الحالات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وذلك إيمانًا بالدور التوعوي الحزب في التوعية بالوقاية من المرض وتجنب العوامل المسببة لسرطان الثدي كذا دور الحزب في المساهمة في الحفاظ علي صحة المرأة والأسرة المصرية وضرورة التشابك بين الدور السياسي والمجتمعي والوطني.

وأوضح أن الكشف المبكر يعد من أهم مجالات أنشطة الحماية وأكثرها فائدة ويؤثر بشكل إيجابي بانخفاض في معدل الوفيات الناجمة عن المرض الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات خطورة بين النساء.