وزير التموين يوضح ملامح الخطة الجديدة للوزارة أمام البرلمان اليوم

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، لنظر ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات، وكيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

وتناقش اللجنة أيضا خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين، وخطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية، وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية، وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

و كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن زيادة الاستهلاك و تغير النمط الاستهلاكي في الصين بعد جائحة كورونا، أدى إلى وجود طلب مرتفع بشكل كبير مع تخزين للسلع مثل الحبوب و اللحوم و استيرادها بكميات كبيرة من البرازيل .

وأضاف أنه كان يتم استيراد لحوم برازيلية لطرحها في المجمعات الاستهلاكية وبعد دخول الصين في عمليات استيراد اللحوم من البرازيل، وقال " لدرجة أن الطلبيات لما تيجي تطلب من البرازيل اللي كانت بتقولك اتفضل على طول، تقولك اديلك بعد 3 و 4 شهور"، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى ظهور أمور جديدة في مفهوم الأمن الغذائي في العالم ومصر جزء من العالم، لافتا إلى توجيهات رئيس الجمهورية برفع الاحتياطي الاستراتيجي من 3 اشهر الى 6 أشهر.

و كشف الوزير أن الدولة تحملت خلال الفترة الماضية ما لا يقل عن 1.7 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال تقييم المخزون الاستراتيجي، و المتوسط العام للمخزون ، وذلك للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي.