كل ما تريد معرفته عن عيد الهالوين في أمريكا 2021

الاحتفال بعيد الهالويين في أمريكا 2021 أصبح مختلف عن الماضي، حيث كانت تشعل نيران كبيرة بالغابة وتقديم القرابين والتضحيات للالهة لمنع الارواح الشريرة، مرتدين ملابس مصنوعة من جلود وفراء الحيوانات بسبب الطقس البارد، إلا أنَّه هذا العام أصبح الاحتفال به عن طريق "الميكاب"، والملابس الخاصة بالأشكال المرعبة.

أشكال احتفالات عيد الهالوين في أمريكا 2021

أصبح احتفال عيد الهالوين في أمريكا 2021 غريبًا بعدما أصبح الصغار والشباب، يتصيدون الحلوى، ويرتدون الملابس الغريبة ويذهبون بحثًا عن أنشطة عصيبة مثل التجول في البيوت والمقابر المسكونة.

عيد الهالوين في امريكا 2021

يحرص 17% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية على شراء ملابس مرعبة لحيواناتهم الأليفة للاحتفال عيد الهالوين في أمريكا 2021 ، مثل ملابس القرع والأبطال الخارقين، كما أن 72% من الآباء الأمريكين يسرقون حلوى عيد الهالوين من أبنائهم ومن أشهر حلوى الهالوين، لعبة البولنج وأكواب ريس، وأنفقت أمريكا العام الماضى ما لا يقل عن 3.2 مليار دولار، لشراء الملابس للاحتفال بعيد الهالوين.

تزين البيوت في عيد الهالويين في امريكا 2021

يزين العامة البيوت والشوارع باليقطين المزخرف والمضاء والألعاب المرعبة والساخرة، ويتنكر الجميع من كبار وصغار لكي لا تعرفهم الأرواح الشريرة كما تقول الأسطورة بأن كل الأرواح تعود في هذه الليلة من البرزخ إلى الأرض وتسود وتموج حتى الصباح التالي.

التقاط التفاح

التقاط التفاح هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية حيث يتم وضع بعض التفاح في وعاء كبير مملوء بالماء ويأخذ الأطفال الوعاء بالتناوب في محاولة لالتقاط تفاحة بأفواههم دون استخدام أيديهم.

فوانيس جاك

كذلك يستخدم الأميركيون فوانيس جاك أو في عمل الزينة ويتم تصنيع هذه الفوانيس عن طريق تفريغ محتويات ثمار اليقطين ونحت وجوه عليها ثم إضاءتها بوضع شمعة بداخلها. وتستخدم بقايا اليقطين لصنع فطيرة يقطين الهالوين أو حساء اليقطين. وفي أيرلندا واسكتلندا غالبا ما يستخدم الناس اللفت بنفس الطريقة.