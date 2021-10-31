وردة على ضفاف النيل.. هزاع المنصورى يشارك صورة لمصر من الفضاء

نشر رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري صورا لمصر من الفضاء، وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر:"بمناسبة اليوم الوطني لمصر أشارككم صور لمصر من الفضاء.. مصر من الفضاء.. وردة أزهرت على ضفاف النيل."

وتابع:"أشارككم هذه الصورة الرائعة من محطة الفضاء الدولية، حيث تظهر فيها أجزاء من مصر ودلتا النيل."

مَن هو هزاع؟

هو أول رائد فضاء إماراتي، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

في 12 إبريل 2019، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختيار هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي في مَهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء، ليصبح أول إماراتي وثالث رائد فضاء عربي.

يعتبر هزاع أول رائد فضاء عربي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية. ذلك أن رواد الفضاء العرب السابقين لم يزوروا المحطة حيث أن رحلاتهم كانت قبل إنشاء المحطة. قضى المنصوري ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وحملته مركبة "سويوز إم إس 15" التي انطلقت من محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان يوم 25 سبتمبر 2019، وعاد على متن المركبة "سويوز إم إس 12" يوم 3 أكتوبر 2019.

وكان من المقرر أن تنطلق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية في شهر إبريل 2019 ولكن تم تأجليها إلى 25 سبتمبر 2019 بسبب الحادث الذي تعرضت لها مركبة "سويوز إم إس" في 10 أكتوبر 2018.