الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض «عائلة زيزو» لـ أشرف عبدالباقي على «MBC مصر2».. غدًا

عائلة زيزو لـ أشرف
عائلة زيزو لـ أشرف عبدالباقي

تبدأ قناة «MBC مصر2»، غد الإثنين، عرض المسلسل الكوميدي الاجتماعي المميز "عائلة زيزو" بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، حيث يتناول العمل تفاصيل التعامل مع الأبناء والمشاكل العائلية اليومية.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "عبد العزيز" أو "زيزو"، والذي يُجسد دوره الفنان أشرف عبدالباقي، وزوجته "جميلة" التي تُجسد دورها الفنانة نسرين أمين، وكيفية تعاملهم مع المُحيط الاجتماعي لهم ولأبنائهم، والمشاكل التي يتعرضون لها وما يحدث لهم من مُفارقات نتيجة اختلاف ثقافة وتعليم الأبناء.

ويشارك في بطولة مُسلسل "عائلة زيزو"، العديد من نجوم الدراما من

 بينهم؛ لطفي لبيب، نهال عنبر، أحمد حلاوة، وآخرين، وهو من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج شيرين عادل. 

أشرف عبدالباقي مسرح اشرف عبدالباقي أشرف عبد المنعم أشرف عبد الغفور أشرف عبد الباسط

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