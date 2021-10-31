5 نوفمبر.. بطريرك الكاثوليك يترأس عيد جميع القديسين بمصر القديمة

قدم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، التهنئة بعيد جميع القديسين وذكرى الانفس المنتقلة.

وقال في تهنئته التي نشرها في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"أحبائي، نحتفل بعيد القديسين وذكرى الأنفس المنتقلة للسماء. تهنئة كنسيّة قلبيّة للمشاركين في قداسة الآب، من خلال إيمانهم بالمسيح، ويحقّق فيهم الروح القدس هذه الدعوة للقداسة. نحتفل بهذا العيد في ظلّ السينودسيّة السير معا. القدّيس إنسان استقبل الروح القدس متتلمذ له، هو رائحة المسيح الذكيّة 2 كور 2: 15".

وأضاف:"بالنيابة عن غبطة ابينا البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، وبالأصالة عن نفسي، ومجمع الاباء الكهنة بالإيبارشية البطريركية، نتقدم اليكم بخالص التهاني بهذه المناسبة وندعوكم للمشاركة في القداس الإلهي يوم الجمعة الموافق الخامس من نوفمبر الجاري بمدافن مصر القديمة، الساعة الحادية عشرة صباحا".

وتابع:"أيّها الآب أبانا، اجعلنا قدّيسين، هبنا نعمة الانجذاب نحو الروح القدس، فيطفئ فينا كلّ خطيئة مشتعلة. أيّها المسيح، أنت ونحن نور العالم. بنا تزداد قداسة العالم، قداسة ونور لمن يتعاملون معنا، نصلّي مع السينودسيّة، أن نكون أكثر إصغاء إلى الروح القدس وعلامات الازمنة. نطلب من أمّنا مريم، أن تتحقّق القداسة في حياة الكنيسة، في الكهنة، والعائلات".

وعلى جانب آخر، أقيم صباح اليوم، اجتماع رواد فرح وعطاء بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا، تحت رعاية وحضور الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، ثم ألقت الأخت لويزا حبيب، مسؤول الاجتماع كلمة حول قيمة الإنسان عند نفسه والله، حتى يستطيع القيام برسالته، ثم تم تكريم المشاركين، والفائزين بمسابقة الكتاب الروحي بالمهرجان الإيبارشي.