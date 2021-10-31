الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تدرب معلمي المدارس الخاصة على الرابع الابتدائي الجديدة

طارق شوقي
طارق شوقي

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تنفيذ البرنامج التدريبى لمعلمى الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الخاصة واللغات عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية وبالمجان، حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب بجميع مدارس مصر.

ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من متابعة جادة وفعالة من أجل الاستمرار في نجاح منظومة التعليم الجديدة، واستكمالًا لحصاد برامج تدريب القيادات التعليمية، والسادة معلمى المواد الأساسية والأنشطة، والموجهين على مناهج الصف الرابع من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية لغات والذى بلغ به إجمالي الفرص التدريبية (127411) فرصة تدريبية.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال  تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21-9-2021.

وأضاف: "يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

وبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، على أن ينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، ليصل عدد أيام العام الدراسي للعام الحالي 34 أسبوعا، وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية لتصبح مدة أيام الدراسة للفصل الدراسي الأول 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.

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