الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد يوضح حالة الطقس وموعد تحسنه

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد تحسن نسبي في حالة الطقس على محافظات الدلتا والقاهرة والوجه البحري، حيث ضعفت فرص سقوط الأمطار ليصبح الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات الظهيرة.

 

تفاصيل حالة الطقس 

 

وتابع شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: «تأثير السحب على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما زال يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة هناك»، مشيرًا إلى ازدياد فرص سقوط الأمطار على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري، وسيناء، خلال ساعات الليل وفجر يوم الأحد، بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

 

حالة الطقس وسقوط الأمطار

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، منذ أمس، موعد محافظة الإسكندرية مع سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الفجر وصباح اليوم الأحد، وأظهرت صورة القمر الصناعي السحب الرعدية الممطرة على الضبعة، حيث تتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

والأمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة مساء اليوم وغدًا، على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من سيناء، أما محافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسطة وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية فإنها ستشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في هذه الأيام حول المعدلات الطبيعية بين 28 و29 درجة، وخلال فترة الظهيرة يشعر المواطنون بارتفاع في درجات الحرارة، وفي الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح تكون هناك نسمات برودة وبالتالي يجب عدم ارتداء ملابس صيفية.

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وأشار إلى أن المناطق الجبلية قد تشهد سقوط سيول، وهذه المرحلة من عدم الاستقرار قد تصل إلى مرحلة السيول الخفيفة في سيناء غدًا، مع تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق الزراعية.

تحسن الأحوال الجوية حالة الطقس حالة الطقس وسقوط الأمطار

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عدو الفساد

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