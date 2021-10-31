الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «مياه الإسكندرية» يتابع استعدادات محطة المنشية للحصول على شهادة «TSM»

جولة رئيس مياه الإسكندرية
جولة رئيس مياه الإسكندرية

زار المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، محطة مياه المنشية (1)؛ للوقوف على الاستعدادات الفنية والتشغيل القياسى للمحطة، في إطار متابعة الاستعدادات وإجراءات التشغيل، تمهيدًا لحصولها على شهادة التنمية الفنية المستدامة "TSM".

ولفت إلى أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين، والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأشار إلى أن جميع القطاعات الفنية والتشغيل والصيانة والجودة شاركت فى هذا الإنجاز الذى سعت إليه شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المهندس أحمد جابر محطة مياه المنشية التشغيل القياسى متابعة الاستعدادات إجراءات التشغيل المستدامه

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وائل لطفي

عدو الفساد

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