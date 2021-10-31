محافظ القليوبية يتفقد مشروع محطة المياه بالمنشأة الكبرى ومستشفى كفر شكر

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة تفقد خلالها محطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى و مستشفى كفر شكر المركزي، وأماكن تقديم الخدمات لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 70%من إجمالي أعمال المحطة، وجارى أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل.

كما تفقد المحافظ، مستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإدارى والتزام المترددين على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وشملت الجولة وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، والتي تضم 23 حضانة من بينهم 18 حضانه تم توريدهم ضمن مبادرة تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجا منذ 10 أيام، وتم تشغيلهم لاستقبال الأطفال المرضى، موجها بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات وحدة الحضانات والعناية المركزة لتوفيرها فورا بالتنسيق مع مديرية الصحة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد الحملة الميكانيكية الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات،

كما تفقد مبنى الوحدة المحلية بالمنشاة الكبرى، ووجه رئيس المدينة بدراسة إعادة تأهيل مبنى الوحدة مع استغلال محيط المبنى.

وخلال الجولة تفقد "الهجان" الوحدة الصحية بالمنشأة الكبرى للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، وحرصاً منه على تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية، واطلع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض النوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة رفع الإشغالات بمدينة كفر شكر، حيث تم رفع كشك بدون ترخيص إلى جانب رفع ثلاجة يقوم صاحب المحل بافتراشها علي حرم الطريق موجها بإزالة الإشغالات أمام أحد المساجد بالمدينة، مؤكدا على ضرورة تكثيف حملات التصدي لمخالفات إشغال الطريق بنطاق المحافظة لفرض الإنضباط وإحكام السيطرة على المخالفين.