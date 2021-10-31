منصة لتأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت تتيح الخدمة لـ11 لغة جديدة

قررت منصة تأجير الغرف السكنية عبر الإنترنت Airbnb (إير بي إن بي) توفير خدمة «خط الدعم العاجل» لمستخدمي 11 لغة جديدة بعد أن كانت متاحة فقط للمستخدمين الذين يختارون اللغة الإنجليزية كلغة أساسية لهم على الموقع.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث بين عدة خطوات اتخذها موقع «إير بي إن بي» منذ إجراء بعض التدقيق خلال السنوات العديدة الماضية بشأن الجوانب الأمنية على هذه المنصة.

كان موقع «إير بي إن بي» قد أطلق خدمة «خط الدعم العاجل» في وقت سابق من العام الحالي، حيث يتم توفيرها عبر مركز السلامة في تطبيق «إير بي إن بي» قبل تسجيل المستخدم للوصول بمدة 24 ساعة وبعد مغادرته الغرفة بمدة 24 ساعة.

وتقول الشركة إن طلب المساعدة يصل إلى أحد أفراد فريق الدعم الخاص بها خلال 30 ثانية من إرساله، وأن أعضاء الفريق مدربون على التعامل مع المواقف الخطيرة. وفي بعض المناطق يمكن لمركز السلامة توصيل المستخدمين بخدمات الطوارئ المحلية للمنطقة الموجود فيها الغرفة، وهي خاصية يمكن أن تكون مفيدة للمسافرين إلى دول أجنبية.

كانت شركة «إير بي إن بي» قد تعهدت بتوثيق 100% من الغرف والعقارات المعروضة للتأجير على المنصة بعد مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار في مبنى تم تأجيره من خلال موقع" إير بي إن بي" يوم عيد الهالويين عام 2019.

وتشمل عملية التوثيق التحقق من صور العقار وعنوانه ودقة تفاصيله وضمان توافقه مع معايير السلامة والنظافة.