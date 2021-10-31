الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهجرة العراقية: نزوح 227 أسرة من «المقدادية» بديالي خلال يومين

نزوح 227 أسرة من
نزوح 227 أسرة من «المقدادية»

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهاكير اليوم الأحد أنه تم تسجيل نزوح نحو 227 أسرة من قضاء (المقدادية) بمحافظة ديالي خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أحداث دامية شهدتها بلدة "الهواشة" من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابية.

وقال المتحدث -في بيان له، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "الوزارة قررت دعم النازحين بمنحة الطوارئ، حيث تم توزيعها بشكل عاجل من أجل دعمهم ماديا، مع الحرص على متابعة أوضاعهم عن كثب من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية ومستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش، فضلا عن نائب قائد العمليات المشتركة".

وأوضح أنه سيتم التعامل مع الأسر التي نزحت بشكل مفاجئ من خلال ملف خاص وفقًا للأوضاع الأمنية التي وقعت بمناطق سكنهم، نافيا في الوقت ذاته وجود مناطق أخرى شهدت موجات نزوح في ديالى أو غيرها من مناطق المحافظة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر مؤخرا العديد من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في ديالى، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها بلدة "الهواشة" في قضاء المقدادية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابية .
 

بغداد العراق الهجرة العراقية

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عدو الفساد

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