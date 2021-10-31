الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تعتزم إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن نيودلهي تعتزم إنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال عام 2022 المقبل، داعيا منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف باللقاحات الهندية في أقرب وقت ممكن.

وقال مودي- في جلسة قمة مجموعة العشرين في روما، وفق ما نقلته صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، اليوم الأحد: "لقد أخذت الهند دائما التزاماتها العالمية على محمل الجد، ومن منبر مجموعة العشرين، أود أن أخبركم جميعًا اليوم أن الهند تستعد لإنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات إلى جميع دول العالم في العام المقبل".

وأوضح مودي، أن هذه الخطوة هدفها المساعدة في مكافحة الوباء في العالم، مشددًا على أنه من الضروري أن تعترف منظمة الصحة العالمية باللقاحات الهندية في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن نيودلهي تتمتع بقدرات كبيرة في مجال صناعة الأدوية، وأنها زودت حتى الآن أكثر من 150 دولة بلقاحات مضادة لكورونا، موضحة أنها استطاعت في فترة زمنية قصيرة إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاحات في الهند.

 

نيودلهي لقاح كورونا الصحة العالمية الهند

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عدو الفساد

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