الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم في تعوض نزار الفارس بـ5 ملايين من رانيا يوسف اليوم

نزار الفارس و رانيا
نزار الفارس و رانيا يوسف

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم  في الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

المحكمة الاقتصادية الحكم الإعلامى العراقي نزار الفارس رانيا يوسف السب والقذف

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

إجراء عاجل من جامعة الإسكندرية في مشاجرة كلية الحقوق

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

انطلاق معرض «تنويعات 2» بمركز سعد زغلول الثقافى.. اليوم

كيف احتفل نجوم هوليوود بعيد «الهالوين»؟ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يوافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المُحتلة

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى حراسة قوات الاحتلال