تنفيذ 2126 حكما قضائيا وضبط كميات من المواد المخدرة بسوهاج

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ضرباتها الموجعة للعناصر الإجرامية، والخارجين عن القانون، ومكافحة الجريمة بشتى صورها على مستوى المحافظة، من خلال الحملات الموسعة التي تستهدف تجار وحائزي المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة المديرية.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، شنت مديرية الأمن عدة حملات موسعة، بقيادة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير الأمن، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، والمرافق، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

أسفرت الحملات الأمنية التي شنتها المديرية، عن تنفيذ 2126 حكمًا قضائيًا مختلفًا، وضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة "شابو، حشيش، هيروين، أقراص أبتريل" قُدرت قيمتها المالية بما يزيد عن 3 ملايين جنيه.

كما أسفرت الحملات الأمنية، خلال اليومين الماضيين، عن ضبط 65 قطعة سلاح متنوعة، و1600 مخالفة مرورية، بدائرة المديرية.

يأتي هذا فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

كانت وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف مدير أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها، وكذلك تجار المواد المخدرة حيث تم ضبط 35 قطعة سلاح متنوعة، بحوزة عددا من العناصر الإجرامية الخطرة، وتم تنفيذ 1155 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال الأسلحة النارية غير المرخصة عن ضبط، 4 بندقية آلية عيار 7.62×39، و4 بندقية خرطوش عيار 12، و14 فرد روسي محلي الصنع، و2 طبنجة مجهولة الماركة عيار 12، و4 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و7 قطع سلاح أبيض تم التحفظ على المتهمين والأسلحة النارية.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط "34" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "150" جرام، و"20" قرص تامول المخدر وكذا فرد روسي محلي الصنع طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي "1660" جنيه وهاتف محمول حيازة عامل، ومقيم مركز المراغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، ولفافة لمادة الشابو المخدر حيازة المتهم عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.