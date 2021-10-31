الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف ولودريان يبحثان الوضع فى ليبيا ومالى وجنوب شرق أوكرانيا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان بحثا الوضع في جنوب شرق أوكرانيا بالإضافة إلى ليبيا ومالي والاتفاق النووي الإيراني خلال اجتماعهما في روما.
 

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها حول الاجتماع الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في روما أنه "جرى مناقشة الوضع الحالي في جنوب شرق أوكرانيا، وما يتعلق بليبيا ومالي ، فضلاً عن الجهود الدولية لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران). 

كما تم التطرق إلى بعض المسائل الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
 

وناقش الوزيران أيضا بالتفصيل الجدول الزمني للاتصالات المستقبلية. 

 

كما بحثا عددا من القضايا الثنائية، من بينها تطوير العلاقات الروسية الفرنسية في المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 40 ألفا و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و472 ألفا و797 إصابة.

وذكر بيان مقر العمليات، أنه تم تسجيل 1160 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 237 ألفا و380 شخصا، وغادر 28 ألفا و909 أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 731 ألفا و424 شخصا.

يذكر أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل سيتم إدخال نظام الـ"كيو آر كود" وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريًا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

أوكرانيا ليبيا جنوب مالي لافروف بحث شرق أوكرانيا الوضع في ليبيا اوكراني وجنوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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