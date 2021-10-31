البيت الأبيض: انتهاء جائحة كورونا مرهون بزيادة أعداد المحصنين باللقاح

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي أن انتهاء جائحة كورونا يعتمد على مدى اتساع نطاق متلقي اللقاحات المضادة للفيروس.



وأضاف فاوتشي - في تصريح اليوم /الأحد/ - أن هناك 64 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون لتلقي اللقاح ومع ذلك هم غير محصنين، ومن ثم فإن خفض هذه الأعداد قد يساعد في التنبؤ بالضبط بموعد إمكانية العودة للحياة الطبيعية أو ما قبل الجائحة.



من ناحية أخرى، قال فاوتشي إنه من غير المتوقع أن تتسبب الفعاليات المزدحمة بالأشخاص في الأماكن المفتوحة في حدوث طفرات جديدة من الجائحة، وهذا لم يثبت خلال الشهور الماضية.

وسجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس، لتصل الحصيلة إلى 9ر45 مليون إصابة حتى الساعة 0343 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في عدد الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.