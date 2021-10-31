الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار خفيفة على الغربية.. والمحافظ: غرفة العمليات تتابع الموقف

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تعرضت محافظة الغربية، موجة جديدة من الطقس السيئ والأمطار، التي بدأت متوسطة في بعض مدنها، مثل زفتى وكفرالزيات، وفوق المتوسطة على المحلة وبسيون وقطور، في حين جاءت خفيفة على طنطا، واختفى المارة تقريبًا من الشوارع تحسبًا لزيادة معدل الأمطار، وكانت محافظة الغربية شهدت هطول الأمطار على كل أرجاء المحافظة منذ عدة أسابيع.
 

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محافظة الغربية


وشهدت مدن محافظة الغربية تغيرًا مناخيًا ملحوظًا منذ صباح أمس الأول، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار درجات الحرارة عالية أثناء النهار ومنخفضة ليلًا علي غير المعتاد في هذا الوقت من العام، وشهدت الطرق صعوبة نوعية في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، خاصة الفرعية بالمحافظة، ولم يسفر المطر عن انقطاع في الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة موجة من الطقس السيئ، والصقيع،حسب توقعات الأرصاد، وبدأ هطول الأمطار الخفيفة بشوارع وميادين مراكز المحافظة.

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محافظة الغربية

وأعطى محافظ الغربية تعليمات سابقة لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة والعمل علي تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا.

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محافظة الغربية

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد عقد اجتماعا مع رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم السيول والأمطار مع اقتراب فصل الشتاء، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.

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محافظة الغربية

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة إجراء محاكاة لتجربة سقوط الأمطار، مع تدريب فرق متخصصة لمواجهة تلك الأزمة وبتشكيل لجنة لمراجعة المعدات الخاصة بشفط المياه، بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية مطالباً بضرورة تطهير كافة بالوعات المياه والمجاري المائية ،كما وجه محافظ الغربية  بعمل حصر للشوارع التي حدث بها مشاكل في العام الماضي وذلك لتفادي تكرارها هذا العام .

 

في السياق، طالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بمراجعة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التي تم رصفها مؤخرًا، مشددًا على متابعة الشوارع التي يتم رصفها حالياً والتأكد من وجود بالوعات المطر.

 

وطالب المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة محطات الرفع والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات، كما وجه شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك الغير معزولة بالشوارع.

امطار خفيفة على الغربية والمحافظ يؤكد تواجد غرفة العمليات لمتابعة الموقف محافظة درجات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب درجات الحرارة الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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