الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: كورونا يمكن أن يؤدى لفقدان السمع

فقدان السمع وكورونا
فقدان السمع وكورونا

لا صوت يعلو فوق فيروس كورونا، فكل يوم يظهر الجديد عن هذا الفيروس القاتل، سواء أعراض أو مخاطر جسدية عند الإصابة به.

 

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الأذن الداخلية ويحتمل أن يتسبب في مجموعة من المشاكل السمعية. 

 

وفحص الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للعين والأذن 10 مرضى بفيروس كورونا الذين أبلغوا عن عدد من الأعراض المتعلقة بالأذن.

 

ووجدوا أن الفيروس يمكن أن يصيب خلايا الأذن الداخلية، وخاصة خلايا الشعر، مما قد يؤدي إلى مشاكل في السمع والتوازن، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

فيروس كورونا.. يمكن أن يصيب خلايا الأذن الداخلية وربما يؤدي إلى فقدان السمع

 

يقول فريق البحث، إن النتائج تشرح سبب إصابة بعض مرضى فيروس كورونا بفقدان السمع وطنين الأذن والدوخة وصعوبة التوازن. 

 

وأوضح الباحثون، أنه لم يكن واضحًا في ذلك الوقت ما إذا كان هذا مرتبطًا سببيًا أم مصادفة، لأن فقدان السمع وطنين الأذن شائعان جدًا، الأمر الذي دفع الباحثون، لزيادة الإختبارات على من اجل التوصل وراء إرتباط الإصابة بفيروس كورونا ومشاكل الاذن.

 

وبالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلة Communications Medicine ، استخدم الفريق نماذج خلوية جديدة لخلايا الأذن الداخلية للإنسان والتي يصعب الحصول عليها من الأذن الداخلية للإنسان. 

 

وقام الباحثون بتغيير الخلايا الجذعية إلى أنواع مختلفة من خلايا الأذن الداخلية بما في ذلك خلايا الشعر والخلايا الداعمة والألياف العصبية، والتي يمكن زراعتها في طبقة ثنائية الأبعاد أو عضويات ثلاثية الأبعاد، ثم أخذ الخلايا من مرضى كورونا العشرة الذين إصيبوا بفقدان السمع الشديد والدوخة.

 

ولا يعرف الباحثون النسبة المئوية لمرضى الفيروس الذين يبلغون عن صعوبات في السمع ، فهي مشكلة تفاقمت بسبب نقص الاختبارات في وقت مبكر من الوباء.

ديلي ميل دراسة الخلايا الجذعية مرضى كورونا فيروس كورونا

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وائل لطفي

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