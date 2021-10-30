غدًا.. مشكلات الطرق على طاولة اجتماع «نقل النواب»

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، اجتماعها غدًا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وعلى رأسها طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا بشأن سرعة الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الإقليمي محور شرق الدلتا لتعظيم الاستفادة من الطرق الجديدة التي تم تنفيذها ومنع التكدسات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن استكمال أعمال إعادة بناء كوبري جمصة الواصل من الطريق الدولي دمياط/ المنصور، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضرورة وضع حلول مناسبة للتكدس المرورى بمنطقة ميزانية ميت فارس/ مركز بنى عبيد الدقهلية ضمن مشروع ازدواج طريق ميت فارس/ بنى عبيد لكون تلك المنطقة يتقاطع بها خمس طرق رئيسية.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الإثنين المقبل عدد موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أبرزها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن انعدام الرؤية الصحيحة لعملية تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي والتي لا تتفق مع طبيعة المكان، والغور على أملاك الأهالي وعدم تخطيط مداخل القرى والعزب الواقعة عليه.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي على الطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد وكوبري أمام قرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود- البحيرة.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشيشينى، بشأن الحاجة الضرورية إلى تطوير الطريق الرابط بين محافظتي الغربية والبحيرة بداية من كوبرى كفر الزيات بمحافظة الغربية حتى قرية النجيلة مروراً بقرية شابور بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب لتحديد موعد مناقشتها.

وتتعلق الطلبات بعدد من القضايا والملفات الهامة، من بينها أزمة شبكات الهاتف المحمول، وتسعير خدمات المستشفيات الخاصة، وتحسين أوضاع المعلمين ماديًا، وتدريب المعلمين، وطلبات التصالح في مخالفات البناء.

1. طلب مقدم من النائبة منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

2. ‏ طلب مقدم من النائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.

3. طلب مقدم من النائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

4. طلب مقدم من النائب أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.

5. طلب مقدم من النائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

6. طلب مقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

7. طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

8. طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.

9. طلب مقدم من عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.