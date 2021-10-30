علي جمعة يوضح أفضل الطرق الصوفية التى يجب الانضمام إليها

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إنه يجب على المُريد أن يجتهد في حفظ قلبه من الوساوس والآفات والخواطر الرديّة، وليقم على باب قلبه حاجباً من المراقبة يمنعها من الدخول إليه فإنها إن دخلته أفسدته ويعسر بعد ذلك إخراجها منه.

وتابع" جمعة" عبر صفحته الرسمية قائلا: يتسائل البعض لأى طريقة صوفية ننضم حيث أنه أصبح عدد الطرق الصوفية كثيراً جداً، وأقول لهم أن مقومات الطريقة الصوفية التى يجب الإنضمام إليها هى أن تكون أقرب إلى السنة وأقرب إلى التيسير، لأن الطريقة الملتزمة بالسنة لا خوف منها وكذلك التيسير على المريدين، بحيث لا تكون هناك صعوبات على المريدين تجعلهم يهربون منها.

جدير بالذكر أن الطريقة الصديقية الشاذلية كما جاء بكتيب التعريف الخاص بها هى طريقة صوفية سُنية معترف بها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالقرار رقم 11/2018، تهدف إلى التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد؛ فلا يجوز لأعضاء الطريقة القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب.

ويتصل سندها العلمي والروحاني إلى سيدي أبو الحسن الشاذلي من طريق العالم الكبير المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري – من أكابر علماء علم الحديث الشريف – ويصل نسبه بسيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب حصل على عالمية الأزهر سنة 1931 وتوفى سنة 1992.

وكان من أكابر تلاميذه الدكتور علي جمعة، وأذن له بالتربية والتسليك، كما إذن له أيضا الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، والشيخ الدكتور حسن عباس زكي شيخ الطريقة القاضية الشاذلية ولذلك فالصديقية الشاذلية تربطها صلات المودة والرحم بالكثير من الطرق الصوفية والشاذلية منها بوجه خاص.