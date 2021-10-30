روجا للهيروين.. إحالة صاحب معرض سيارات وربة منزل للجنايات

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، صاحب معرض سيارات وربة منزل إلى محكمة الجنايات بعدما جرى ضبطهم أثناء قيامهما بتوزيع الهيروين على عملائهما بالمنصورة مستقلين سيارة فارهة، وضبط بحوزتهما 18 لفافة ورقية و2 كيس شفاف تحتوي على كمية من مسحوق يشبه جوهر الهروين و96 ألف جنيه.

واستمع محمد زين العابدين، وكيل نيابة قسم أول المنصورة، إلي أقوال المتهمين في القضية رقم 13936 لسنة 2021 جنايات أول المنصورة وقامت النيابة بفض الأحراز في مواجهة المتهمين، وهي عبارة عن "كرتونة بداخلها مبلغ مالي وقدره 96725 جنيهًا، والحرز الثاني كيس أسود اللون بداخله جراب نظارة بيج اللون بداخله 18 لفافة ورقيه محزم كل منها بلاصق شاف وعدد اثنين كيس شفاف يظهر ما بداخله من مسحوق بيج للون يشبه الهيروين المخدر وحرز عبارة عن مظروف بداخله عدد 2 هاتف محمول، ومظروف بداخله هاتف محمول".

وبعرضهم على المتهمين أنكرا صلتهما باللفافات والمسحوق. بينما أقر المتهم الأول بملكيته للمبلغ المالي والهاتفين محمول وملكيته للسيارة المضبوطة.

وبسؤال المتهم الأول "ع.ع. ع.خ" وشهرته "خفاجي" والثانية "م.م.س" عن التهم المنسوبة إليهما أنكروها جميعا، وأضافت المتهمة الثانية أنها طلبت من المتهم الأول علاجا لوالدتها وأثناء مقابلتهما ناحية منزلها فوجئت بضباط المباحث يقوموا بضبطه وبتفتيشه وجدوا تلك المضبوطات وأنكرت علمها بذلك.