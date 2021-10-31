الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الأذان ومواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021

مواعيد الأذان
مواعيد الأذان

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الأحد  ٣١ أكتوبر؛ نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من، محافطة القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، السويس، محافظة الغربية.

 

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد  ٣١ أكتوبر ٢٠٢١  حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٠

موعد  الشروق       ٦:٠٨

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٦

موعد آذان المغرب  ٥:٠٩

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٧

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٦

موعد  الشروق       ٦:١٥

موعد آذان الظهر    ١١:٤٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٩

موعد آذان المغرب  ٥:١٢

موعد آذان العشاء.  ٦:٣٢


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٢٨

موعد  الشروق       ٥:٥٦

موعد آذان الظهر    ١١:٢٧

موعد آذان العصر   ٢:٣٥

موعد آذان المغرب  ٤:٥٨

موعد آذان العشاء.  ٦:١٦

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الاقصر

 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٣

موعد  الشروق       ٥:٥٧

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٦

موعد آذان المغرب  ٥:١٠

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٥

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مواعيد  الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر   ٤:٣١

موعد  الشروق       ٥:٥٤

موعد آذان الظهر    ١١:٣٢

موعد آذان العصر   ٢:٤٥

موعد آذان المغرب  ٥:١٠

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٤
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٥

موعد  الشروق       ٦:٠٣

موعد آذان الظهر    ١١:٣٣

موعد آذان العصر   ٢:٤٠

موعد آذان المغرب  ٥:٠٤

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٢
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٦

موعد  الشروق       ٦:٠٥

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤١.

موعد آذان المغرب  ٥:٠٤

موعد آذان العشاء. ٦:٢٣
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر   ٤:٤١

موعد  الشروق       ٦:١٠

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٥

موعد آذان المغرب  ٥:٠٨

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٨

موعد صلاة الفجر موعد الشروق موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

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وائل لطفي

عدو الفساد

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