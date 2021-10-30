الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مصر تحولت إلى أرض واعدة بالفرص الاقتصادية والاستثمارية

شحاته ابو زيد
شحاته ابو زيد

قال شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إن ما حدث في مصر طيلة الـ7 سنوات الماضية في مجالات الإسكان والطرق ومشاريع البنية التحتية وإطلاق مشاريع صناعية وزراعية عملاقة وفي مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والكهرباء، يؤكد بلا شك أن مصر تشهد ثورة تنموية حقيقية طوال السنوات الماضية على يد الرئيس السيسي.

أضاف أبو زيد، في بيان السبت، أن مصر وتحت قيادة الرئيس السيسي عملت وفي عز "الأزمات الاقتصادية" وكورونا طوال عامين كذلك، أن تكون أرضًا للفرص كما قال رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي أمام معرض إكسبو 2020 دبي، وبالفعل نجحت في ذلك واستطاعت أن تحقق مكانة واضحة بين الدول والجميع يتحاكى بتجربتها التنموية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العمل على رفع جودة الحياة تزامن مع الارتقاء بالتعليم والاهتمام بالصحة العامة وتمكين المرأة والشباب وإطلاق دعم غير مسبوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد النائب على أن الهدف الواضح كان ولا يزال تغيير وجه الحياة في مصر، تزامنًا مع إطلاق شعار الجمهورية الجديدة، على يد الرئيس السيسي والذي تحقق من خلاله مصر نهضة قوية في مختلف المجالات وإصلاحا اقتصاديًا وماليًا شاملاً.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مجلس النواب عضو مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب فرص عمل للشباب

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