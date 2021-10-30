كورونا بالدول العربية: انخفاض كبير في الإصابات بالكويت وارتفاع طفيف في المغرب

سجلت الكويت انخفاضا كبيرا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 412653 ، كما تم تسجيل 34 شفاء حالة ليرتفع الإجمالي إلى 409826 حالات، فيما لم تسجل أي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا 2461 وفاة.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، 1022 إصابة و12 حالة وفاة، وتماثل 1372 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 860818 إصابة، والوفيات إلى 11028 وفاة، والشفاء إلى 829089 حالة شفاء .

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة المغربية 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 945960 حالة، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات وفاة ليبلغ مجموع الوفيات 14 ألف و667، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 926393 حالة .

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 88 إصابة جديدة و٥ حالات وفاة، وتعافي 69 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 206358 حالة، والوفيات إلى 5.918 حالة، والشفاء إلى 141601 حالة.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.