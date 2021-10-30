مباحثات بين ولى العهد السعودى ونائب رئيس الإمارات

بحث نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، السبت، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبر ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد على دعم الإمارات لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030، وما أبداه سموه في هذا الشأن مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

تفاصيل تقدم السعودية لاستضافة إكسبو 2030

وقدم محمد بن سلمان، التهنئة لحاكم دبي على ما يشهده إكسبو 2020 دبي من نجاح.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م.

جاء ذلك في خطاب من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، في خطابه، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

وأضاف: "نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسبو العالمي) سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور".

وأكد محمد بن سلمان، أن العالم اليوم يعيش في حقبة تغيير وتواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يُحتم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات.

وعن التوقيت الذي حددته المملكة في طلب ترشحها لاستضافة معرض إكسبو الدولي، قال الأمير محمد بن سلمان "ستتزامن استضافتنا لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".