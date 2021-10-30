السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

ريم بسيونى تناقش ثلاثية القطائع بمسجد بن طولون (صور)

مناقشة رواية القطائع
مناقشة رواية "القطائع" لريم بسيوني

ناقشت ريم بسيوني، اليوم السبت، روايته الجديدة "القطائع.. ثلاثية ابن طولون" الصادرة عن دار نهضة مصر بمسجد بن طولون، بحضور نشوى الحوفي مسئول النشر بالدار.

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مناقشة رواية "القطائع" لريم بسيوني

تعد "القطائع" هى أحدث رواية للكاتبة ريم بسيونى تأخذنا من خلالها فى رحلة عبر التاريخ المصرى فى زمن ابن طولون؛ لتروى لنا عبر 3 روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث الأجواء المصرية فى ذلك الوقت، وتثبت أنه ما زال فى التاريخ حكايات تستحق البحث والتنقيب والعيش فى زمانها.

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مناقشة رواية "القطائع" لريم بسيوني

وتأخذنا الأديبة "ريم بسيونى" فى رحلة عبر التاريخ المصرى فى زمن ابن طولون لتروى لنا عبر 3 روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث الأجواء المصرية فى ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية وصراع الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجىء لها ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه.

وعلى الرغم من الحضور الطاغى لشخصية ابن طولون فى رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بها، إلا أن الروائية ريم بسيونى نجحت فى جعل التاريخ حاضرًا بظله لا بذاته، عبر 3 روايات مختلفة الأبطال لتدرك التاريخ، وتبحث عنه وأنت تقرأ صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، وزواج ابن طولون من أسماء المصرية التى عشقته، وعائشة المصرية ابنة ابن طولون وعبد الرحمن العربى.

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مناقشة رواية "القطائع" لريم بسيوني

مسجد أحمد بن طولون أمر ببنائه أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية سنة 263هـ/877م بمدينته الجديدة القطائع ليصبح ثالث مسجد جامع بنى فى عاصمة مصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص الذى بنى فى الفسطاط، وجامع العسكر الذى بنى فى مدينة العسكر، ورغم أن مسجد عمرو بن العاص لا يزال موجودًا، إلا أن المسجد الطولونى يعد أقدم مساجد مصر القائمة، حتى الآن، لاحتفاظه بحالته الأصلية بالمقارنة مع مسجد عمرو بن العاص الذى توالت عليه الإصلاحات التى غيرت معالمه.

الكاتبة ريم بسيوني نشوى الحوفي رواية القطائع مسجد بن طولون الرواية التاريخية

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