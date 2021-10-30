وصول 3.6 مليون جرعة من لقاح «فايزر» مقدمة من أمريكا لمصر

رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بوصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضادر لفيروس كورونا إلى مصر.

وقالت السفارة الأمريكية في بوست على موقع «فيسبوك»، اليوم، إن مجموع اللقاحات التي وصلت إلى مصر ارتفع إلى 8.25 مليون جرعة تم تسليمها الشهر الماضي، مؤكدة أن شعب وحكومة الولايات المتحدة يعملون مع مصر جنبًا إلى جنب لمحاربة الوباء.

واستقبلت وزارة الصحة خلال أكتوبر الجاري دفعتين من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة «فايزر» مقدمة من الولايات المتحدة سواء بشكل ثنائي أو ضمن مرفق «كوفاكس».