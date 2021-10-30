السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول 3.6 مليون جرعة من لقاح «فايزر» مقدمة من أمريكا لمصر

لقاح فايزر
لقاح فايزر

رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة بوصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضادر لفيروس كورونا إلى مصر.

وقالت السفارة الأمريكية في بوست على موقع «فيسبوك»، اليوم، إن مجموع اللقاحات التي وصلت إلى مصر ارتفع إلى 8.25 مليون جرعة تم تسليمها الشهر الماضي، مؤكدة أن شعب وحكومة الولايات المتحدة يعملون مع مصر جنبًا إلى جنب لمحاربة الوباء.

واستقبلت وزارة الصحة خلال أكتوبر الجاري دفعتين من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة «فايزر» مقدمة من الولايات المتحدة سواء بشكل ثنائي أو ضمن مرفق «كوفاكس».

لقاح فايزر أمريكا السفارة الأمريكية بالقاهرة

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عدو الفساد

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