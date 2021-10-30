السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسبب فى عقره وإصابته.. شاب يطلق كلب شرس على صديقه بالبساتين

كلب
كلب

شهدت منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، واقعة مؤسفة بعدما أطلق شاب كلبا شرسا على آخر ما تسبب في عقره وإصابته إصابات جسيمة بمناطق متفرقة بجسده.

كانت البداية، عندما تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا بقيام شاب بإطلاق كلب الحراسة الخاص به على زميله مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة بمنطقة صقر قريش بالبساتين ونقل على إثرها المستشفى لإسعافه.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قام بالمزاح مع صديقه وسبه وهو ما رفضه وعندما نهره، قام بإطلاق الكلب الخاص به عليه مما تسبب فى إصابته بإصابات بالغة، وتبين إصابته بجروح خطيرة بالجسد والبطن والقدمين، حيث تجمع المارة والأهالي وقاموا بإنقاذه وانتشاله من براثن الكلب، تم نقله إلى المستشفى فى حالة خطيرة، تحرر محضر رقم 22528 جنح البساتين.

البساتين كلب شرس قسم شرطة البساتين منطقة البساتين اختصاصات وزارة الداخلية حماية ورعاية

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عدو الفساد

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