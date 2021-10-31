جدول توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى 2021

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على "فيسبوك"، عن بدأ توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس الماضي، ويستمر التوزيع تباعا وفقا للجدول الزمني المرفق حول الجمهورية.

جدول توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي 2021

وقال الوزير: يبدأ غدا إن شاء الله بث المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي وندعو السادة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للمتابعة للتعرف على الطرق الصحيحة لتناول المناهج الجديدة مع خالص تمنيات وزارة التربية والتعليم بالتوفيق والنجاح.

وانتقد الدكتور طارق شوقي موجات التشكيك المستمرة والهجوم على مناهج مصر الجديدة لتصدير انطباع بالصعوبة وعدم الملاءمة للمرحلة العمرية.

تعليق وزير التعليم على منهج الصف الرابع الابتدائي

وأشار إلى أنه يتم تداول صور ويكون التعليق عليها بأن مناهج الصف الرابع الابتدائي مثل مناهج الثالث الثانوي.

واقترح الوزير، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على متابعيه الحصول على كتاب الصف الرابع الابتدائي وكتاب الأحياء والتحقق من الصور المرفقة، وهل هي لكتب الحكومة المصرية قبل نقد الوزارة وقبل هدم تطوير نحتاجه جميعا وتحتاجه بلادنا.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد قررت دمج اختباري أكتوبر ونوفمبر من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة.

وأضافت أنه يٌعقد الامتحان على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وتابعت: يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

المستندات المطلوبة لاستلام التابلت

في سياق منفصل أعلنت ادارة جنوب الجيزة التعليمية لطلاب الصف الأول الثانوى ٢٠٢١-٢٠٢٢ تجهيز جميع المستندات استعدادا لاستلام التابلت بالإضافة إلى تجهيز صورة شخصية لكل طالب ٤×٦ التى توضع على الإقرار الذى يتم تسليمه من المدرسة للطالب لتوقيع ولى الأمر عليه.

وقالت إن المستندات المطلوبة هي أصل بوليصة تأمين التابلت وصورة من بوليصة تأمين التابلت وصورة من بطاقة ولي الأمر واقرار ولس الأمر من المدرسة وصورة من شهادة ميلاد الطالب.