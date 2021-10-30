مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون يساهم فى خفض تكاليف تشغيل منظومة السجون

كشفت مصادر عن أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون يساهم في خفض تكاليف تشغيل وإدارة منظومة السجون، حيث ينتظر 12 سجنا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، قرارا بإغلاقها تماما، بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، الذى يعد نموذجًا إنسانيًا حديثًا للتنفيذ العقابي، وباكُورة مجموعة من المراكز الإصلاحية المشابهة في مصر، والتي تضاهي به مصر مقار الاحتجاز في الدول الأكثر تقدما حول العالم.

وأكدت المصادر أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وتجري حاليًا عملية تأمين نقل السجناء من السجون المقرر غلقها بالقاهرة والمحافظات إلى مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون.

وجرى تصميم مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز، واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون فى كل المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين، وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية، رُوعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق "الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية"، كما توجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، بالإضافة إلى بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيا "مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية- غرف عمليات تشمل كل التخصصات- غرفا للرعاية المركزة- غرفا للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسما للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوى، فضلا عن العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات".