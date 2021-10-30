أبرزهم تايتانك وهاري بوتر.. أفلام يمكنك مشاهدتها أثناء الطقس الممطر

ليس هناك ما هو أسوأ من وجود خطط دمرها يوم ممطر، والاستيقاظ على فوضى ضبابية ولكن لحسن الحظ هناك أكثر من عدد قليل من الأفلام التي يمكن أن تساعد اليوم على المضي قدمًا بشكل أكثر سلاسة، فأحد الأمور الجيدة في يوم ممطر وعاصف هو أن الطقس يمثل أجواءً مثالية لبعض الأفلام، ولعذا نقدم لك فيما يلي أبرز الأفلام الملائمة لجو المطر وفقا لموقع screenrant.



فرانكشتاين 1931

الرعد يندفع، والبرق يتلألأ في السماء ، وهطول الأمطار بشكل مستمر يضرب السقف، هذه هي الظروف المثالية لمشاهدة فيلم فرانكشتاين الصادر عام 1931.



الخلاص من شاوشانك (1994)

يدور فيلم شاوشانك، حول شخص محاصر في السجن، ويستند Shawshank Redemption على قصة قصيرة لستيفن كينج ، على الرغم من أنها بعيدة كل البعد عن الرعب المعروف عنع، ويتميز الفيلم بواحد من أشهر المشاهد التي تنطوي على المطر في التاريخ.

حديقة جراسيك 1993

استحوذ فيلم الديناصورات الشهير على إعجاب الجماهير منذ إصداره في عام 1993 وما زال يحافظ علي مكانته لدي الجمهور عام بعد عام

و تعتمد حبكة الفيلم بشكل كبير على عاصفة تمنع الشخصيات من مغادرة الجزيرة، مما يعني أن خططهم قد دمرت أيضًا بسبب المطر الذي يجب أن يكون مألوفًا للمشاهدين الذين يعانون من طقس ممطر.

أفلام هاري بوتر (2001-2011)



تتمتع سلسلة هاري بوتر بأكثر من نصيبها العادل من المشاهدة و تبدو مثالية ليوم ممطر أيضا.

تيتانيك 1997



فيلم تيتانيك لجيمس كاميرون فيلم رائع للمشاهدته لأثناء فيلم ممطر، وقصة الحب المأساوية هي واحدة من أشهر الأفلام على الإطلاق وهي طريقة جيدة لقضاء يوم ممطر، وبقدر ما كانت نهاية الفيلم مأساوية ومزعجة إلا أنها استحوذت علي إعجاب الجماهير لمدة 24 عامًا.



2000 Cast Away

في هذا الفيلم سيشاهد الكثيرون من محبي الشتاء، هطول الأمطار أثناء حدوث سيناريوهات مختلفة، كما يحتوي على العديد من العواصف العنيفة التي ستنتقل ما بين المشاهد أكثر أثناء مرور عاصفة ممطرة.

سبيريتد أواي 2001



هذا الفيلم من أفضل أفلام الرسوم المتحركة علي الإطلاق وبفضل صوت المطر الذي يضرب السقف مع صوت الرعد البعيد، فإنه يعد مثالي للشعور بنفس الأجواء أثناء وقت العواصف.

الدار البيضاء 1942



الدار البيضاء هي واحدة من أكثر القصص شهرة على الإطلاق، وسيكون إضافة رائعة إلى تشكيلة أي يوم خاصة اليوم الممطر.