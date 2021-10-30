ضبط تاجر مخدرات بحوزته مخدر الحشيش بالتبين

تمكنت مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم محمد ملش، من القبض على تاجر مخدرات قبل ترويج 4 طرب حشيش على المتعاطين بدائرة القسم.

وردت معلومات للنقيب مصطفي عبد المعبود، معاون مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام المدعو "سيد محمد محمد"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذ من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2654 لسنة2021، وبعرض المتهم على نيابة 15مايو والتبين أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.