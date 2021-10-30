«لسه نواره».. انطلاق فعاليات الحملة القومية لحماية الطفل بالشرقية

أشاد د. ممدوح غراب، محافظ الشرقية بمجهودات وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال إستراتجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلي بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع.

من جانبه، أشار أيمن العطار، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل إلى أنه تم إطلاق فعاليات الحملة القومية لمناهضة زواج الأطفال والمُقامة تحت شعار "لسه نواره" بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية، تنفيذًا لتعليمات الأمانة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بإنطلاق فعاليات الحملة خلال الفترة من 27 - 31 أكتوبر.

وقال مدير الوحدة العامة لحماية الطفل إنه تم عقد الاجتماع التنفيذي الأول بمشاركة ممثلي (المجلس القومي للطفولة والأمومة، فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمديرية الصحة) وأعضاء الوحده العامة لحماية الطفل وعدد من أعضاء الوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمراكز).

وتم وضع خطة لتنفيذ أنشطة البرنامج في قرى حياة كريمة بالمحافظة التي تتضمن طرق الأبواب لتوعية المواطنين بمخاطر الزواج المبكر الصحية والنفسية والبعد الاجتماعي والآثار والمشكلات المترتبة عليه، وتوضيح رأي الدين بهذا الشأن والتأكيد على عدم الإضرار بالفتاة وفقًا للمبادئ الشرعية.

أضاف أنه تم تنفيذ عدد من الندوات بمدارس قرية جزيرة سعود بمركز الحسينية وهى إحدى قرى حياة كريمة بحضور الوحدة العامة لحماية الطفل ووحدة حماية الطفل الفرعية بالحسينية وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمديرية الصحة بالشرقية والرائدات الريفيات و بمشاركة المجتمع المدنى.