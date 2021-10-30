السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التدخل السريع» تعامل مع 17.5 ألف مشرد منذ 2014

التدخل السريع
التدخل السريع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، عن تعامل فريق التدخل السريع مع 736 حالة وشكوى منذ منتصف يوليو وحتى الآن ليرتفع بذلك عدد الحالات والشكاوى إلى 17,589 حالة منذ نشأة الفريق عام 2014 وحتى الوقت الحالي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق التدخل السريع تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة.

وصرح محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع، أن فريق التدخل السريع أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعي، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، أن الفريق نجح في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف علي إدارة دور رعاية وتم زيارتها بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة.

جدير بالذكر، أن  فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، نجح فريق التدخل السريع بوزارة التضامن فى إنقاذ حالات الأطفال وكبار السن بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وعلى رأسها مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان.

 

وزيرة التضامن منظومة الشكاوى فريق التدخل السريع رئاسة مجلس الوزراء وزارة التضامن القيادة السياسية الشكاوى الحكومية

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وائل لطفي

عدو الفساد

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