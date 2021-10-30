السبت 30 أكتوبر 2021
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حوادث

عذبه وصوره فيديو.. تجديد حبس عاطل تعدى بالضرب على نجل شقيقته بالبساتين

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم السبت، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيب طفل والتعدي عليه بالضرب لابتزاز شقيقته ماديا.

وكشفت نيابة البساتين الجزئية، الاثنين، في واقعة قيام متهم بتعذيب نجل شقيقته في منطقة البساتين، أن المتهم قام بالاعتداء على الطفل بالضرب المبرح وتعذيبه بوحشية باستخدام "كزلك وسلاح أبيض ساطور"، وقام بتوثيق واقعة التعذيب بفيديو ثم إرساله إلى والدة الطفل لإعطائه 5 آلاف جنيه.

وبحسب التحقيقات، فإن الطفل (المجني عليه) يدعى "أدهم.م"، 13 عامًا، ويوم الواقعة جاء له المتهم أثناء لهو الطفل فى الشارع وقام باستدراجه إلى شقة في منطقة المرج مقابل ابتزاز والدة الطفل وإعطائه مبلغا ماليا، وتم تعذيبه يومين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد السيسى، رئيس مباحث البساتين مفاده تلقيه بلاغا من سيدة مفاده تعرض نجل شقيقها للخطف والتعذيب على يد خاله.

وقالت المبلغة، في محضر الشرطة، إن خال الطفل على خلاف مع شقيقته والدة الطفل بسبب خلافات مالية، وقام بخطف الطفل ويدعى “أدهم” داخل سيارة وتوجه به لمنطقة المرج وقام بتعذيبه وتصويره أثناء ترويعه بسلاح أبيض "ساطور" وأرسل الفيديو لوالدة الطفل وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

اختصاصات وزارة الداخلية والدة الطفل خلافات مالية محضر الشرطة مباحث العاصمة تجديد حبس البساتين عاطل

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عدو الفساد

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