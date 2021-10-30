السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة سرقة الشقق السكنية بالسلام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة، اليوم السبت، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه  بسرقة الشقق السكنية والدرجات النارية بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وسرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله دراجة نارية “مُبلغ بسرقتها”، وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة المستولى عليها بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بارتكاب حادث سرقة دراجة نارية أخرى و10 حوادث سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه"سيئ النية"، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط بندقية رش، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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