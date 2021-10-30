يوسف العصران يستأنف تصوير دوره في فيلم «فارس».. نهاية الأسبوع

يستعد الفنان الشاب يوسف العصران، لاستئناف تصوير دوره في فيلم "فارس" نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد فترة توقف طويلة، حيث يلعب "العصران"، دور "مدرب جيم" ويتولى تدريب الفنان أحمد زاهر.

ومن المقرر عرض الفيلم مطلع العام الجديد، ويجري المخرج رؤوف عبدالعزيز، بعض التغييرات على الديكورات خلال هذه الأيام لاستئناف التصوير دون توقف، ليدخل بعدها الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج النهائي استعدادًا لعرضه.

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال "رشيد السويفي"، الذي يجسده الفنان حسين فهمي، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

ويشارك في بطولة فيلم "فارس" كلا من؛ أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف الفنان صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي، وهو من تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويشارك الفنان يوسف العصران، في حكاية "حتة من القمر"، ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر"، والمقرر إذاعة أولى حلقاتها اليوم عبر فضائية "CBC"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويقدم "العصران"، دور شاب يتعرض للتنمر ويواجه العديد من المشاكل، ويشارك في بطولة الحكاية الجديدة الفنانة لقاء الخميسي، التي ظهرت خلال بوستر العمل بـ"وحمة" في وجهها، مما يعرضها للتنمر من كافة المحيطين بها، حيث يناقش العمل قضية التنمر التي انتشرت مؤخرًا بين أفراد المجتمع.

وتُعرض حكاية "حتة من القمر" من السبت إلى الأربعاء على شاشة "CBC" في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تعاد إذاعة الحلقة الساعة 2:30 صباحًا، و 12 ظهرًا، كما تُعرض على شاشة "CBC drama" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وكذلك منصة "Watch it".