السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اتحاد الصناعات»: أسعار الغاز فى مصر أقل من العالمية 8 مرات

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين

قال الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن أسعار الطاقة فى مصر وعلى رأسها الغاز الطبيعى ما زالت تدعمها الحكومة للمصانع وأن الزيادة الجديدة فى أسعار الغاز التى أعلنتها الحكومة بالأمس شىء لا يُذكر مقارنة بأسعار الغاز العالمية.

وأكد سعدالدين صباح اليوم، السبت، أن السوق العالمية تشهد الآن زيادات كبيرة جدا فى أسعار الغاز تصل إلى 800%، حيث تضاعف سعر الغاز العالمى من 3 دولارات إلى قرابة 30 دولارا لكل مليون وحدة، ورغم الزيادة الجديدة التى رفعتها مصر بالأمس فما زال سعر الغاز الطبيعى فى مصر أقل من السعر العالمى بعدة أضعاف.

وكشف سعدالدين عن أن توجه الحكومة لزيادة سعر الغاز ليس الهدف منه زيادة الأعباء على الصناعة الوطنية، بل يأتي ذلك تماشيًا مع السوق العالمية التى شهدت تغيرات كثيرة فى قطاع الطاقة منذ بداية العام الجاري.

وقرر مجلس الوزراء أمس بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت أن يكون سعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة زيادة 26% لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار بنيبة زيادة 8% فقط.

على صعيد متصل طالب الدكتور محمد سعدالدين بضرروة أن تستغل الصناعة الوطنية هذه الفرصة التنافسية وغير المسبوقة فى زيادة الإنتاج والتصدير للتواجد بقوة فى الأسواق العالمية بالمنتجات المصرية.

محمد سعد الدين لجنة الطاقة اتحاد الصناعات جمعية مستثمرى الغاز مصر الغاز الغاز الطبيعي

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عدو الفساد

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