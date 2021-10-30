الحكومة تنفى العجز فى أسّرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية.

وقال المركز إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر السعة السريرية المناسبة بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية سواء على مستوى الأسرّة العادية أو الرعاية المركزة، مُشيرةً إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، حيث يتم عمل مراجعة دورية لنسب إشغال الأسرّة بالمستشفيات الحكومية، وذلك بهدف توزيع المرضى بين المستشفيات حسب حالتهم الصحية ووفقًا لنسب إشغال المستشفيات بما يساهم في تحقيق التوازن في القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).