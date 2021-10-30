القبض على عصابة سرقة المساكن و«الموتوسيكلات» بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والدراجات البخاريةة في منطقة مدينة السلام بمحافظة، وإعادة جميع المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وسرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك"، وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة المستولى عليها بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بإرتكاب حادث سرقة دراجة نارية أخرى و(10) حوادث سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه"سيئ النية"، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط بندقية رش ، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقةوتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهتها قررت نيابة النزهة، حبس تشكيل عصابي تزعمه تاجر وعاطلان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة قطع حديدية من أحد الكبارى في منطقة النزهة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة)، وبحوزتهما (قطعة حديدية كبيرة – عتله حديدية).

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة المضبوطات من أحد الكبارى المستحدثة بالمنطقة محل الضبط بأسلوب "الفك" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة القسم، له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليها، وعثر بحوزته على (26 قطعة حديدية خاصة بعدد من الكبارى المستحدثة – أسطوانة أكسجين مثبت بها ماكينة لحام وأنبوبة غاز تستخدم فى تقطيع القطع الحديدية المستولى عليها).

وبمواجهة عميلهما اعترف بشراء المضبوطات من المتهمين سالفى الذكر بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.