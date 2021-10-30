السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالتزامن مع سقوط الأمطار.. محافظة الفيوم ترفع درجة الاستعداد القصوى

سقوط أمطار خفيفة
سقوط أمطار خفيفة على محافظة الفيوم

شهدت مدينة الفيوم، اليوم السبت، أمطار خفيفة، على جميع أنحاء وقرى المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى الآن، مع وجود غيوم في السماء.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة جاهزية القطاعات استعداداً لفصل الشتاء وما يصاحبه من طوارئ، للعمل على وضع آليات محددة للتعامل مع ظروف الطقس السيئ ـ حال حدوثها ـ خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتموين والإسكان والتربية والتعليم، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، ومسئولي شركات المرافق، ورئيس جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير إسعاف الفيوم، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام، وعدد من مديري الإدارات ذات الصلة.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات، وخاصة قطاعات الري والموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، حيث وجه المحافظ بالتنسيق بين تلك القطاعات ومسئولي مجالس المدن، لوضع آليات محددة لمواجهة ظروف الطقس السيئ خلال فصل الشتاء، واستعدادات كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة، فضلاً عن التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم وجه باليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، مؤكداً على استمرارية المتابعة الميدانية لجاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى، والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وتوفير سيارات كسح المياه بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي والري لمتابعة مناسيب المياه أولاً بأول، ومراجعة محطات رفع مياه الري على مختلف الأباحر بشتى أنحاء المحافظة، مع مراجعة المولدات الموجودة بها وقياس كفائتها التشغيلية، للتأكد من جاهزيتها والعمل على صيانتها بشكل دوري، والعمل على سرعة إبلاغ مسئولي جهاز شئون البيئة حال وجود عكارة أو بقع زيوت بالمجاري المائية للعمل على مواجهتها بشكل عاجل.

وأكد المحافظ، التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لافتاً إلى أهمية تحديد مواقع أعمال الري على المجاري المائية، وأماكن المعدات وعددها لما لهذا القطاع من أهمية قصوى في مواجهة ظروف الطقس السيئ، مؤكداً على متابعة أعمال تطهير الترع ومخرات السيول، مشدداً على أن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حالة استعداد لأي تصرفات مائية زائدة تحدث مع تقلبات الطقس، لافتاً إلى أهمية تكليف المنتفعين بالمصارف الخاصة بصيانة ماكينات الرفع الواقعة عليها بالتنسيق مع مسئولي الري ومجالس المدن، مع إعداد تقرير فنى عن تلك المصارف والماكينات الخاصة بها على وجه السرعة من قبل مسئولي الري.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثل الشباب والرياضة، بمراجعة أماكن الإيواء كسكن بديل، وكذا مراجعة مخزون المساعدات الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية بشكلٍ كافٍ، وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى جاهزية أماكن للإيواء بالعمارات السكنية بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا، كما أكد ممثل مديرية الشباب والرياضة على جاهزية عدد من الأماكن بمراكز الشباب كسكن بديل بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم على إعداد بيان تفصيلي بوحدات الإيواء بكل مركز، وعدد المعدات المزمع استخدامها حال الطوارئ، من سيارات لنقل التجهيزات وسيارات لنقل المواطنين، وأماكن الإغاثة والمخازن، ووضع خطة واضحة لآليات التحرك، موجهاً مدير إدارة الأزمات بالديوان العام بإعداد بيان تفصيلي بكل تلك المعدات وهذه التجهيزات على وجه السرعة، فضلاً عن وضع جدول أسبوعي لآليات العمل من سائقين وسيارات من قبل مجالس المدن، والعمل على التنسيق مع مسئولي الإسعاف.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على القيادات المحلية، بتكثيف العمل الميداني لمتابعة الحالة العامة للشوارع والطرق، واتخاذ الإجراءات المسبقة في إدارة الأزمات، تحسبًا لحدوث أية سيول أو أمطار، مؤكداً على وضع الخطط البديلة، وتوافر جميع المستلزمات، للتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة وسرعة التعامل معها، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف القطاعات واجهت بشكل إيجابي ظروف الطقس السيئ التي ألمت بعدد من القرى خلال شهر مارس 2020.

 

سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط امطار خفيفة الفيوم صور

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

رفضنا «مبدأ النعامة».. وزير التموين يوضح أسباب ارتفاع الأسعار

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

45 غرزة.. سائق يمزق جسد طالب اعترض على «زيادة الأجرة» بالمنوفية

بدء اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية فى القاهرة لبحث خروج المرتزقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 30-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟

سارة شريف تكتب: هزات سياسية