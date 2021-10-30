أسماء مسلسلات رمضان 2022.. وأبرز نجوم الفن المشاركين

أسماء مسلسلات رمضان 2022 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة الرئيسية للبحث، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز الأعمال الدرامية التي يتم تصويرها حاليا المشاركة في الماراثون الرمضاني وأبرز نجوم الفن المشاركين فيها وموعد بدء الشهر الكريم.

أسماء مسلسلات رمضان 2022

أعلن الكثير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي عن خوض السباق الرمضاني المقبل حيث تعاقدوا بالفعل على أعمالهم الدرامية المقبلة خلال الموسم المقبل وهي:-

حلم ليال



أعلنت الفنانة ياسمين صبري على مسلسلها الجديد " حلم ليال" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي المسلسل من إخراج مريم أحمدي ومن إنتاج شركة سينرجي الإنتاج الفني وبدأت بالفعل جلسات التحضير للمسلسل استعدادا لبدء التصوير.

لام شمسية

كما أعلنت الفنانة منى زكى عن خوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم " لام شمسية" والذي يشاركها البطولة الفنان أحمد رزق المسلسل من تأليف فاطمة نعوم و إخراج كريم الشناوي وبدأت الشركة المنتجة في أعداد الديكورات استعداد لبدء التصوير.



المداح الجزء الثاني

استقر المطرب حمادة هلال على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح الذي لقى نجاحا كبيرا في رمضان الماضي ويحمل هذا الجزء اسم " حرب الشياطين" والذي تدور أحداثه عن صابر الذي يعمل مدرس دين في مدرسة بإحدى القرى المصرية ولكن الله اصطفاه ببعض النعم الروحانية الخاصة.



الكبير أوي ج 6

فيما أعلن الفنان أحمد مكي عن تقديم الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي الذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال أجزاءه الماضية حيث يجسد فيه عدد من الشخصيات المختلفة في إطار كوميدي لايت.

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موعد بدء شهر رمضان 2022

يبحث الكثير من المواطنين عن أسماء مسلسلات رمضان 2022 وموعد بدء الشهر الكريم عبر المنصات الإلكتروني حيث يبدأ شهر رمضان المبارك يوم 2 إبريل المقبل وفقا الحسابات الفلكية التي أعدتها مراكز الرصد التابعة لدار الإفتاء المصرية حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان من خلال اللجنة الشرعية لاستطلاع هلال الأشهر الهجرية يوم 1 أبريل.