السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: مشاركة المملكة فى قمة العشرين ترسخ مكانتها الدولية

قمة العشرين
قمة العشرين

قالت صحيفة (الرياض) السعودية "إن مشاركة المملكة المستمرة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين تأتي لترسيخ المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها في صناعة القرار العالمي، في ظل زخم دولي كبير ونجاحات بارزة حولت المملكة عاصمة لرسم السياسات الدولية في مجالات عدة، سياسية واقتصادية ومناخية وغيرها.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (الريادة الدولية) - "إن إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي عن تقدم المملكة بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض ليتوج هذا الزخم السعودي، وذلك بعد أيام من استضافة أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، بمشاركة العديد من رؤساء دول العالم، التي رسمت خارطة طريق لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط، وشكلت أساسًا ملهمًا لبرنامج عمل قمة المناخ الدولية التي ستنعقد في جلاسكو، ما يعكس الدور الريادي العالمي للمملكة ومشاركتها الجوهرية في صياغة مستقبل العالم".

وتابعت: "جسدت المملكة خلال قيادتها لقمة العشرين العام الماضي، قدرتها الفذة في قيادة دفة الجهود العالمية لعبور منعطف جائحة كوفيد- 19 الخطر، ومثلت مبادراتها نموذجًا فريدًا في توحيد جهود البشرية للتعافي من آثار هذا التحدي غير المسبوق، وما زالت تقوم بدورها الرائد من خلال ترويكا العشرين، مع إيطاليا وإندونيسيا، لمواصلة الجهود الجماعية لتعزيز النمو الاقتصادي في العالم وتحقيق الاستقرار على الصعد جميعها، وهنا تؤدي المملكة دورًا محوريًا عبر عضويتها في قمة العشرين، يتمثل في حرصها على تمثيل مصالح الدول النامية وتحقيق التوازن الدولي.

الرياض قمة العشرين السعودية

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عدو الفساد

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