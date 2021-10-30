السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

صيحات لا غنى عنها في أحذية الحذاء الشتاء 2022

احذية شتوية 2022
احذية شتوية 2022

الملابس الشتوية تدور حول معطف أنيق مقترن بأحذية مريحة وأنيقة، ولهذا السبب من المهم معرفة أحذية الموسم الرائجة لتضفي على مظهرك بريقًا كاملاً، وفقا لمنصات الموضة العالمية، إليك أبرز صيحات الموضة للأحذية الشتوية 2022.

 - الأحذية القتالية 

جزمة قتالية لشتاء 2021/2022

الأحذية القتالية موضة رائجة هذا الموسم، فاهي تعطي على الفور مظهرك مظهراً منفعلاً للغاية.

كيف تصممها: 

جزمة قتالية لشتاء 2021/2022

  - أحذية مكتنزة 

جزمة مكتنزة لفصل الشتاء 2021/2022

تأخذ الأحذية الطويلة هذا الاتجاه في الاتجاه العاصف هذا الموسم ، ونقاط إضافية إذا كان النعل ملونًا، و الأحذية الملونة هي أفضل تعبير عن الموضة.

كيف تصممها: 

جزمة مكتنزة لفصل الشتاء 2021/2022

  - أحذية تصل إلى الركبة 

جزمة طويلة للركبة لشتاء 2021/2022

عاد الحذاء المصنوع من الجلد إلى الركبة موضة كل عام، لكنهما لم يختفوا أبدًا بسبب مدى الراحة التي يتمتعون بها إنه رمز للتنوع لسبب ما. 

 -   الأحذية الملونة

جزمة ملونة لشتاء 2021/2022

تذكر أنه لا يزال بإمكاننا ارتداء الألوان الزاهية في الشتاء ، وهو بالضبط ما يدور حوله هذا الاتجاه. 

تحظى الأحذية الملونة بشعبية كبيرة هذا الموسم، وإذا كنت من محبي الألوان وتضطر إلى ارتداء العديد من الألوان في زي واحد، فستحب هذا الاتجاه.

كيف تصممها: 

جزمة ملونة لشتاء 2021/2022

 -  الأحذية المعدنية 

جزمة معدنية لشتاء 2021/2022

الأحذية الفضية أو الذهبية اللامعة من المألوف للغاية هذا العام، مما يمنح ملابسنا مظهرًا مستقبليًا. 

كيف تصممها: 

جزمة معدنية لشتاء 2021/2022

 -  جزمة كعوب القطط 

جزمة كعب قطة لشتاء 2021/2022

لقد عادت الأحذية ذات الكعب الصغير مرة أخري، وظهرت في بعض المظاهر في الصيف  الماضي إنها أنيقة للغاية وعندما يتعلق الأمر بالتنوع، لن تتمكن من اختيار النوع الذي تريده.

كيف تصممها: 

جزمة كعب قطة لشتاء 2021/2022

إذا كنت تتساءل عن ماهية كعوب القطط ، فهي نوع من الأحذية ذات كعب رفيع من بوصة إلى بوصتين، يمكنك ارتداء حذاء بنفس لون بنطالك لإطالة مظهرك، أو يمكنك ارتداء شيء ما مع التنورة، لتظهرين في إطلالة أنيقة.

الملابس الشتوية معطف أنيق مريحة وأنيقة أحذية الموسم الرائجة مظهرك بريق ا كاملا منصات الموضة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

محمد بن راشد لـ«مدبولى»: أبلغوا الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

رفضنا «مبدأ النعامة».. وزير التموين يوضح أسباب ارتفاع الأسعار

بعد 3 سنوات.. القبض على المتهمين بقتل طفلة والتخلص من جثتها فى الشارع

الحكومة تنفى العجز فى أسّرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟