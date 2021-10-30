صيحات لا غنى عنها في أحذية الحذاء الشتاء 2022

الملابس الشتوية تدور حول معطف أنيق مقترن بأحذية مريحة وأنيقة، ولهذا السبب من المهم معرفة أحذية الموسم الرائجة لتضفي على مظهرك بريقًا كاملاً، وفقا لمنصات الموضة العالمية، إليك أبرز صيحات الموضة للأحذية الشتوية 2022.

- الأحذية القتالية

الأحذية القتالية موضة رائجة هذا الموسم، فاهي تعطي على الفور مظهرك مظهراً منفعلاً للغاية.

كيف تصممها:

- أحذية مكتنزة

تأخذ الأحذية الطويلة هذا الاتجاه في الاتجاه العاصف هذا الموسم ، ونقاط إضافية إذا كان النعل ملونًا، و الأحذية الملونة هي أفضل تعبير عن الموضة.

كيف تصممها:

- أحذية تصل إلى الركبة

عاد الحذاء المصنوع من الجلد إلى الركبة موضة كل عام، لكنهما لم يختفوا أبدًا بسبب مدى الراحة التي يتمتعون بها إنه رمز للتنوع لسبب ما.

- الأحذية الملونة

تذكر أنه لا يزال بإمكاننا ارتداء الألوان الزاهية في الشتاء ، وهو بالضبط ما يدور حوله هذا الاتجاه.

تحظى الأحذية الملونة بشعبية كبيرة هذا الموسم، وإذا كنت من محبي الألوان وتضطر إلى ارتداء العديد من الألوان في زي واحد، فستحب هذا الاتجاه.

كيف تصممها:

- الأحذية المعدنية

الأحذية الفضية أو الذهبية اللامعة من المألوف للغاية هذا العام، مما يمنح ملابسنا مظهرًا مستقبليًا.

كيف تصممها:

- جزمة كعوب القطط

لقد عادت الأحذية ذات الكعب الصغير مرة أخري، وظهرت في بعض المظاهر في الصيف الماضي إنها أنيقة للغاية وعندما يتعلق الأمر بالتنوع، لن تتمكن من اختيار النوع الذي تريده.

كيف تصممها:

إذا كنت تتساءل عن ماهية كعوب القطط ، فهي نوع من الأحذية ذات كعب رفيع من بوصة إلى بوصتين، يمكنك ارتداء حذاء بنفس لون بنطالك لإطالة مظهرك، أو يمكنك ارتداء شيء ما مع التنورة، لتظهرين في إطلالة أنيقة.